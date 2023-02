Storbritannien: Ryssland lider stora förluster

De senaste sju dagarna har snittet varit 824 döda ryska soldater per dag, vilket är mer än fyra gånger högre än siffrorna i juni och juli 2022.

"Under de senaste två veckorna har Ryssland sannolikt lidit de största förlusterna sedan Ukrainainvasionens första vecka", skriver det brittiska försvarsdepartementet i sin senaste dagsrapport.

I det området säger sig den ryska Wagnergruppen ha intagit den lilla orten Krasna Hora, vilket kan vara ännu ett ryskt steg mot att omringa Bachmut. Bilder visar hur Wagner-soldater poserar vid en skylt vid infarten till Krasna Hora.

Även den USA-baserade tankesmedjan Institute for the study of war skriver i sin senaste dagsrapport att platsbestämda foton visar hur ryska soldater går omkring fritt i Krasna Hora, vilket torde innebära att ukrainska styrkor har dragit sig tillbaka.

Wagner-gruppens ledare Jevgenij Prigozjin understryker i ett uttalande att det är Wagner-soldater som befinner sig i Krasna Hora och inga andra.