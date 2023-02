Sverige tar plats i tyska luftskyddsplaner

– Det här är ett viktigt steg in för integrationen av Sverige in i Nato på den militära sidan, säger Jonson till den församlade presskåren på väg in till mötet.

– Nato har ju under hösten arbetat tillsammans med Försvarsmakten och försvarsdepartementet för att gå igenom vårt försvar, och så har man identifierat att den här typen av resurser och förmågor skulle vi behöva till försvarsalliansens gemensamma försvar när vi blir medlemmar, förklarar Jonson.

Rent konkret: Det här är vad Sverige är och bör vara bra på.

– Man kan konstatera till exempel att vi har en viktig förmåga när det gäller undervattensförmåga. Vi har ett starkt luftförsvar – både att vi har Gripen och (luftvärnssystemet) Patriot. Vi har en stark försvarsindustriell bas som blir allt mer strategiskt viktigt och vi har också stark Rysslandskompetens. Detta är saker som har noterats och uppskattats bland de allierade, säger försvarsministern.