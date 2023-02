Nära orkanstyrka när Otto drar in över nordvästra Skåne

– Redan under fredagsmorgonen är det regn som har börjat leta sig in västerifrån. Sedan präglas dagen av regnet. Och under eftermiddagen börjar vinden att tillta, säger Johan Wiksten, meteorolog vid SMHI.

I samband med blåsten blir det förvisso bättre sikt. Men rejält blåsigt. SMHI räknar med vindstyrkor i byarna som kan gå upp i stormstyrka, det vill säga 25 meter per sekund.