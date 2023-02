Tusentals fortfarande utan el efter stormen

Stormen Otto som drog in över Sverige på fredagskvällen har orsakat stora störningar i elnäten under natten. Men vinden avtar på lördagsmorgonen och SMHI har tagit bort sin orangea varning.

Under lördagen är flera tåg fortsatt inställda i både Skåne och längs västkusten. Öresundstågen skriver på sin hemsida att trafiken enligt prognosen ska kunna återupptas vid 12-tiden. Även flera av SJ:s tåg är inställda under förmiddagen på sträckan mellan Göteborg och Malmö.

Stormen Otto drog under fredagen in över stora delar av Götaland. Som blåsigast blev det i Skåne och upp längs västkusten. Kraftigast byvind noterade Hanö och Falsterbo med strax över 30 meter per sekund, enligt SMHI. Gränsen för orkan går vid 33 meter per sekund.

Öresundsbron öppnade åter för trafik strax före klockan 03, men vindkänsliga fordon rekommenderas att inte köra över bron.

Det är den danska vädertjänsten som döpt stormen eftersom det är i Danmark som vinden väntades nå stormstyrka först, enligt SMHI.

Även färjor i Danmark och södra Norge har ställts in. I Skottland och nordöstra England orsakade ovädret större strömavbrott.