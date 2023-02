21.2 Putin erkänner separatistrepublikerna DNR och LNR samt skickar in ryska trupper.

24.2 Invasionen inleds. Ryska trupper går in från Krim, Belarus, separatistrepublikerna samt direkt från ryskt territorium. EU-ländernas stats- och regeringschefer håller ett extra toppmöte och enas om omfattande sanktioner mot Ryssland.

28.2 Ett framgångslöst försök till förhandlingar mellan Ryssland och Ukraina inleds i Belarus. Putin skickar in sin före detta kulturminister som huvudförhandlare. EU besluta om ett tredje sanktionspaket mot Ryssland.

3.12 EU enas om ett pristak på 60 dollar per fat för rysk olja som exporteras till länder utanför EU.

30.12 Kriget i Ukraina skulle bli kort – men inget tyder på att det tar slut under 2023. Vår Rysslandsexpert om varför det blev som det blev under 2022 – och vad som kommer hända under 2023.