Ljuset slocknade i Åsljunga

Gatubelysningen i området är av gammal modell, med trästolpar och luftburna ledningar. Arbetet pågår just nu med att säkra stolpar och elkablar.

Det är inte klart hur lång tid Åsljungaborna får vänta på att ljuset ska komma tillbaka på gatorna.

– Vi fick in ärendet under gårdagen, men först får vi se hur stora skadorna är och hur vi ska ta oss an arbetet. Men vi jobbar så klart så fort vi kan, det gör vi alltid, säger Kristofer Johansson.