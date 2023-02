Svahn går för VM-medalj – efter 747 dagar

För många är 747 en klassisk flygplansmodell med smeknamnet "Queen of the skies". För Linn Svahn är det antalet dagar sedan hon senast var "Queen of the skis".

747 dagar efter det där olyckliga fallet i en världscuptävling i Ulricehamn ska hon på torsdagen köra VM-sprinten i Planica. Axeln är fortfarande inte hundra. Men den är tillräckligt okej.

Hennes tränare Ola Ravald är imponerad över sättet som 23-åringen har tagit sig tillbaka på.

– Framför allt är jag väldigt glad för hennes skull, att hon har kommit dit. Det har varit en väldigt tuff resa och vi var inte alls helt säkra på att det här skulle gå i hamn under hösten, säger Ravald.

– Och ska jag vara helt, helt krass så har hon fortfarande inte kommit dit där hon kan träna precis som vanligt, inte utan besvär. Det finns där fortfarande. Hon är inte besvärsfri.