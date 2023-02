Vinstfall för Synsam

Marginalerna pressas för optikerkedjan Synsam. Bolaget redovisar ett vinstfall för fjärde kvartalet och den organiska försäljningstillväxten faller, enligt bokslutet för 2022.

Vinsten före skatt under fjolårets fjärde kvartal föll till 59 miljoner kronor, ned från 91 miljoner under motsvarande kvartal ett år tidigare. Nettoomsättningen under kvartalet steg till 1 373 miljoner kronor, upp från 1 245 miljoner.