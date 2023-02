80 000 föremål ur David Bowie-arkiv visas

Scenkläder, handskrivna texter och konst – det är några av alla de 80 000 saker ur ett David Bowie-arkiv som nu för första gången ska visas för fansen, skriver BBC.

Victoria and Albert Museum i London köpte arkivet som kommer att ställas ut på det nya Bowie-centret The David Bowie Centre for the Study of Performing Arts, från 2025. Sammanlagt kommer det att innehålla föremål från sex decennier av Bowies karriär.