Här går järnridån – gränsen mellan väst och öst

Fakta

Estland regerades under århundraden av danskar, tyskar, svenskar och ryssar innan landet blev självständigt i samband med kaoset kring den ryska revolutionen. Självständigheten utropades den 24 februari 1918.

Under andra världskriget tvingades man in som en delrepublik i Sovjetunionen från 1940, ockuperades av Nazityskland 1941 och kom sedan åter under sovjetiskt styre från 1944.

Självständigheten återfick man igen först i och med Sovjetunionens sammanbrott 1991.

Estland är sedan 2004 medlem i både EU och Nato och har euron som valuta sedan 2011.

President sedan oktober 2021 är Alar Karis (född 1958), även om merparten av makten ligger hos regeringen, med premiärminister Kaja Kallas (född 1977) i spetsen.