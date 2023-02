Första gången jag träffade All In stod han i hagen hemma på Grevlundagården utanför Vitaby. Jag sneglade på Peder Fredricson och tänkte att vi måste gått in i fel hage. Vi möttes nämligen av en brun liten häst som var rund om magen och skitig i pälsen efter att ha rullat sig i leran.