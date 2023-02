Tillbaka till Agneta Pleijel. I hennes självbiografiska böcker figurerar en pojkvän som tror på änglar. Han lever med henne, men han kan inte förälska sig i henne eftersom hon har en människas kropp med gropar och bristningar. ”Doris Lessing var något på spåren när hon skrev att kvinnors frigörelse förutsätter fria män”, skriver Pleijel sorgset om den tiden.

Men gäller inte det omvända också? Är skillnaden så himla stor mellan att behovet att bli älskad med den kropp man har och behovet att bli älskad som en jämlike oavsett om man tar notan?

Ja, det kanske bara mynnar ut i det: Om din kille vill splitta betalningen den här helgen så måste det inte vara en förolämpning och ett bevis på ditt låga värde. Det kan också vara en längtan efter true love.

VECKANS ...

Killsnack. Podden ”Alex och Sigge” fick Expressens Björn Nilsson-pris för god kulturjournalistik i måndags. Enligt motiveringen gör de ”framtidens kultursida”. Ironiskt nog tajmade priset perfekt med kritik från flera håll mot personliga berättelser på kultursidor. It's ok when killar do it?

Årsdag. I fredags var det ett år sedan invasionen av Ukraina. Läs ett utdrag ur Kalle Kniiviläs nya bok om Ukraina, ”Landet som vaknade”.

Vårtecken på scen. I fredags var det premiär för ”En midsommarnattsdröm” på Malmö stadsteaters scen Hipp, som äntligen öppnade i ny skepnad. Läs Malena Forsares recension av pjäsen.