Snippamålet kan nå HD: ”Allvarlig miss”

– Domstolen är säker på att mannen har fört upp något i målsägandes snippa men det är osäkra på vad hon menar med ordet snippa. Då handlar det inte om bevisvärdering utan om frågan hur domstolen principiellt hanterar det faktum att de är osäkra på vad flickan menar.

Har hovrätten gjort sitt bästa för att förstå det?

– Jag tycker inte det. De har tittat i svenska ordboken men det finns så mycket mer man hade kunnat göra när det handlar om ett så etablerat uttryck. Hade det handlat om en bilmotor eller ett dataintrångsmål hade man troligen tagit in en expert. I detta fall hade man kunnat be åklagaren att förklara vad ordet snippa är. Man hade också kunnat hålla ytterligare förhör med flickan och kalla in exempelvis en barnpsykolog som är van vid hur barn använder ord.

– Om HD tar upp fallet och bedömer att tingsrätten inte gjort tillräckligt för att förstå vad flickan menar kan de höra flickan igen eller till exempel kalla in en expert. De skulle också kunna visa målet tillbaka till hovrätten.

Hur kan betydelsen av ett ord bli så viktigt?

– Åklagaren har bara yrkat på våldtäkt och då måste det gå att styrka att fingret kom in i underlivet. Om man då inte är säker på vad flickan menar med snippa så är man inte säker på att fingrarna fördes in i hennes underliv, och då är inte brottet våldtäkt bevisat. Det är hur rätten väljer att hantera denna fråga som är principiellt intressant.

Anser du att HD bör ta upp fallet om det överklagas.

– Ja, det här är en allvarlig miss från hovrättens sida. Man borde ha ansträngt sig mer för att ta reda på vad flickan menade.