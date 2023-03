Almapriset till bannlyst författare

Men alla i USA är inte lika övertygade. Flera av Almapristagarens böcker finns på en lista över så kallade "bannlysta böcker" i vissa amerikanska stater, vilket innebär att de förbjuds i skolor och inte köps in till bibliotek. Även den självbiografiska berättelsen "Shout" har förbjudits. Boken är en pendang till "Säg något" och skildrar hennes egen upplevelse av våldtäkten.

Just nu skriver Laurie Halse Anderson på en historisk roman – tidigare har hon bland annat skildrat hur det var för barn att leva som slavar under den amerikanska revolutionen. Nu fördjupar hon sig i hur man genomförde vaccineringar mot smittkoppor 1776, och drar paralleller till hur upprörda vissa blev av vaccineringarna under covid-19.