Snöovädret slår mot Stockholm – bussar ställs in

Under morgonen har SL har fått ställa in ett 50-tal busslinjer i Stockholms län. Utöver det är vissa hållplatser och delar av linjer indragna.

– Just nu är det ganska besvärligt för busstrafiken. Vädret gör att det är svårt med snöröjning och halkbekämpning, säger Andreas Strömberg, presschef på SL.

I Nacka och Värmdö har i stort sett all busstrafik, utom ett fåtal linjer in mot stan, fått ställas in under morgonen. Även i Norrtäljeområdet är en stor del av bussarna inställda.

– All annan busstrafik har ju förseningar för att det är besvärligt med framkomligheten. Även spårtrafiken kan påverkas av den kraftiga vinden och vi kan få in snö i växlar. Vi har haft några enstaka sådana incidenter men inget större stopp.

Han råder de resenärer som måste ut och resa att vara ute i god tid och vara beredda på att det tar längre tid än vanligt.

Det besvärliga trafikläget påverkar bland annat skolorna på Värmdö, där dagens lektioner kan bli lite annorlunda än vanligt.

– Vi kommer att anpassa oss efter antalet vuxna och barn som lyckas ta sig till skola och förskola. Några rektorer i förskolan har vädjat om att det vore bra om man kan vara hemma, men verksamheten är öppen, säger kommunens utbildningschef Carmen Blom.

– Vi lagar efter läge.