Under förmiddagen sattes en större insats in vid International school of Helsingborg på Östra Vallgatan i Helsingborg. Fem ambulanser och flera räddningsenheter var på plats.

Det handlar om en brand i takkonstruktionen på en yta av fem gånger fem meter i ett ventilationsrum högst uppe i huset.

Ingen elev eller skolanställd skadades. En snickaren fick rök i sig och kontrollerades av sjukvårdspersonal på plats.

– Det kom bara mer och mer rök och sedan fick jag bara lämna, säger snickaren Fredrik Grundén.