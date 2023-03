09.00: Chatta inför en månads tågstopp

På torsdag klockan 09 till 11 mannar Trafikverket och Skånetrafiken upp och svarar på allt om det kommande tågstoppet och bygget av järnvägen mellan Ängelholm och Helsingborg.

Räkna med längre restid och lite besvärliga dagar om du ska resa kollektivt mellan 13 mars och 10 april på sträckan Ängelholm C och Helsingborg C. Dessutom kommer Ödåkra station att vara avstängd hela vägen till 29 maj. Vad är det egentligen som byggs? När är det färdigt? Hur ska man tänka under pendlingen? Frågan är fri. Svaren står Trafikverket och Skånetrafiken för.