Samma morgon hade tre andra flygplan kapats. Två styrdes in i World Trade Center i New York och ett störtade ner på en åker i Pennsylvania.

När hon kom ut på gatan såg hon rök framför sig. Den kom från Pentagon på andra sidan Potomacfloden. Ett flygplan från American Airlines hade kapats och flugits rakt in i byggnaden.

Bara en halvtimme in i hennes första möte för dagen ringde det i mobiltelefonen. Hennes medarbetare sa till henne att ta sig ut så fort hon kunde.

Johan Anderberg är journalist, författare till ”Flocken – berättelsen om hur Sverige valde väg under pandemin” och skribent på kultursidan.

Politikern som manade till besinning efter 11 september-dåden: Barbara Lee. Här under ett klimatmöte i Egypten i november 2022.

Hon var där för att rösta om ett kort stycke lagtext. Innehållet rymdes på mindre än två sidor och gav president George W Bush all den makt han bedömde som nödvändig mot “de nationer, organisationer eller personer” som utförde dådet – och även mot dem som planerade, godkände, hjälpte eller hyste förövarna.

Det blev början på en operation som fick namnet “Enduring freedom”. Opinionsundersökningar visade att 90 procent av amerikanerna stödde insatsen.

Men tiden gick. Kriget i Afghanistan blev snart det längsta i USA:s historia. Och sakta men säkert började amerikanerna ändra uppfattning om insatsen. När de sista trupperna drogs tillbaka i augusti 2021 uppgav 62 procent av amerikanerna att det inte hade “varit värt det.”

Snart var talibanerna vid makten igen. Hundratusentals människor hade dött i ett krig som förändrade väldigt lite.

När världen nu börjar summera coronapandemin är det svårt att inte tänka på Barbara Lee och hennes uppmaning.

För det krig som världen rusade in i under våren 2020 visade sig – till sist – förändra väldigt lite. Flera olika studier – från WHO, Eurostat, brittiska statistikmyndigheten och så vidare, har visat att Sverige – som gjorde minst – klarade sig bättre än de flesta andra länder.

Den senaste genomgången från Statistiska Centralbyrån – publicerad i Svenska Dagbladet – visar till och med att Sverige hade lägst överdödlighet i hela Europa.

Samtidigt har läckta meddelanden mellan regeringsföreträdare i Storbritannien fått stor uppmärksamhet. Konversationerna, som publicerats av The Daily Telegraph, visar att politikerna införde munskyddskrav av politiska, inte vetenskapliga, skäl. Och att de medvetet skrämde upp befolkningen med tal om nya ”varianter” av viruset.