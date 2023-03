Det betyder inte att hotet mot studenters tillgång till böcker är lika allvarligt när det kommer från vänster som från höger. Vänsterpolitiker brukar inte kräva statliga förbud lika ofta som extrema högerpartier. USA:s republikanska parti är idag ett av dem, och en del vänsterretorik spelar just nu partiet i händerna.

I brist på en stabil ekonomisk politik satsar Republikanerna stenhårt på kulturkrig som censur av böcker. Argument från religiösa och socialkonservativa grupper brukar mobilisera fler väljare än dogmatiska vänsterståndpunkter i stil med att den som är född med ett manligt könsorgan blir kvinna om han/hon säger sig vara det. Detta är ett krig som vänstern får svårt att vinna.

Demokraterna i USA och andra progressiva partier i Västvärlden bör alltså koncentrera sig mindre på sårade känslor och lägga mer krut på väljarnas ekonomiska och politiska intressen.

Översättning: Karen Söderberg

Project Syndicate

SKRIBENTEN

Ian Buruma är författare. Hans senaste bok är The Churchill Complex: The Curse of Being Special. From Winston and FDR to Trump and Brexit. (2020).

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.