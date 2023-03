Blodiga strider när Bachmut håller ut

De ryska styrkorna har försökt omringa och belägra staden under de senaste månaderna, men inte lyckats få ett grepp.

De ryska soldaterna "avancerar i flera riktningar, i ett försök att bryta igenom våra styrkors defensiva ställningar och röra sig till stadens centrum", berättar Syrskyj, enligt ett utskick via Telegram .

I de ryska legoknektarnas egna kanaler beskrivs det som en tuff strid om varje enskilt hus i staden. Enligt Ukraina har fler än 1 100 ryska soldater dödats och ännu fler skadats bara under den senaste veckan, men parternas uppgifter är svåra eller omöjliga att få bekräftade. Bägge sidor hävdar att de orsakar motståndaren stora förluster.

För Jevgenij Prigozjin har det varit viktigt att understryka att det är Wagner-soldater som går i täten i striden om Bachmut. Enligt honom är det de enda ryska styrkorna som finns där. Under de senaste veckorna har han dock beklagat sig alltmer över uteblivna leveranser av ammunition, samt bristfälligt stöd och kommunikation med militärledningen i Moskva.

Västliga analytiker bedömer att Kreml aktivt har skickat fram Wagner-styrkor i de krävande striderna, där tusentals soldater har dödats. Hemma i Ryssland utbildas och förbereds soldater som har mobiliserats till den ordinarie armén sedan i höstas.

"Den ryska militärledningen kan låta Wagner-gruppen lida stora förluster och samtidigt undergräva Prigozjins inflytande, medan erövringen av Bachmut sker på Wagner-styrkornas bekostnad", skriver analytiker vid tankesmedjan Insitute for the study of war i en rapport om krigets utveckling.