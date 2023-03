I höstas vädjade nära 2 000 svenska forskare till landets politiker att de måste börja ta klimatkrisen på allvar. Trots det har Sveriges klimat- och miljöpolitik försämrats kraftigt sedan dess.

Det är plågsamt tydligt att konventionella kanaler och metoder, publikationer i vetenskapliga tidskrifter och andra medier inte fungerar för att vända utvecklingen.

Det är också uppenbart att brist på förtroende för forskning, och faktaresistens, när det gäller miljö- och klimatfrågor, inte grundar sig i att ett litet antal forskare har valt att bli miljö- och klimataktivister. Tvärtom visar studier, exempelvis en experimentell studie av John E Kotcher med flera vid Center for Climate Change Communication i Fairfax, USA, Does engagement in Advocacy Hurt the Credibility of Scientists?, att förtroendet för forskare är starkare när de tar aktiv ställning för en samhällsfråga som är relevant för deras forskning.

Som framgår i Sveriges högskolelag är en viktig del av vårt uppdrag som forskare är att se till att den kunskap och kompetens som finns kommer samhället till nytta.

I ett läge som snabbt kräver en omfattande samhällsförändring behöver vi som forskare använda oss av de metoder som historiskt sett har varit mest effektiva för att få till en förändring.

Forskning, till exempel professor Erica Chenoweths arbete, visar att aktivism och sociala rörelser kan vara mycket effektiva.

Många forskare, bland annat klimatforskaren Peter Kalmus på Nasa, har både i ord och i handling tryckt på vikten av att forskare engagerar sig i fredligt civilt motstånd för att agera i linje med planetens nödläge. Det har haft stor positiv påverkan på hur klimatfrågan lyfts fram i medier.