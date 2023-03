Den 24 februari 2022 vällde ryska trupper in över gränsen till Ukraina. Dagar har blivit till veckor som blivit till månader och nu har mer än ett år passerat. Under tiden har vi ställts inför krigets alla fasor. Rapporter om övergrepp och lidande har sköljt över oss. Krigets kalla siffror går knappt att ta in.