Röglepodden: Bakom kulisserna på resan som nu går till Skellefteå

Enda möjligheten att spela in ett nytt avsnitt av Röglepodden den här veckan var sent på tisdagskvällen och därför blir det här ett avsnitt med speciella förtecken. HD:s utsända tar med lyssnarna bakom kulisserna och pratar om vad de sett, hört och upplevt under dagarna i Dalarna. Det pratas om statistik och vilka spelare som har stuckit ut i matcherna.