Johan Anderberg är journalist, författare och skribent på kultursidan.

Säg att du är på biblioteket och hittar två böcker. Den ena har titeln ”Hitta dom döda”. Den andra heter ”För in dom döda”.

Vad skulle de titlarna egentligen betyda? Är den första boken en uppmaning att hitta några människor som har dött? Eller handlar det om att hitta dem först efter att de har dött?

Och vad ska man tro om ”För in dom döda”? Är det de döda som ska föras in? Eller är poängen att de ska föras in när de redan har dött?

De här böckerna finns faktiskt på riktigt. Och som tur är innehåller deras titlar två utrotningshotade ord: ”de” och ”dem”.

Den första boken heter ”Hitta dem döda” – ”Find them dead” på engelska, författaren är Peter James. Den andra boken heter ”För in de döda” och är den tredje delen av Hilary Mantels trilogi om Thomas Cromwell.