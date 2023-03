Putin till Xi: Vi står upp mot ”guldmiljarden”

Enligt Xi tar denna lista "hänsyn till alla parters berättigade oro, och speglar bredast tänkbara samförstånd inom det internationella samfundet". Men listan är vag och innehåller inte mycket till konkreta steg för att fred ska nås.

Xi erkänner att "det finns ingen enkel lösning på ett komplicerat problem". Men, fortsätter han i sin debattartikel, via "dialog och konsultationer" finns det goda möjligheter att "lösa krisen samt att fortsätta på vägen mot en värld med varaktig fred och gemensam säkerhet".

Kinas diktator väntas anlända till Moskva under eftermiddagen och sedan välkomnas med en överdådig middag på måndagskvällen. De huvudsakliga politiska mötena under besöket ska äga rum under tisdagen.