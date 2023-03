Silicon Valley Bank blev nästan 40 år gammal. Den grundades i oktober 1983, samma månad som det här i Sverige demonstrerades mot införandet av löntagarfonder. Silicon Valley var redan då ett mytomspunnet – men inte speciellt anrikt – namn. Det hade myntats i januari 1971 av teknikjournalisten Don Hoefler som behövde en snärtig rubrik till en reportageserie om entreprenörer i norra Kalifornien. Det visade sig bli en keeper, även om han under de första åren var tämligen ensam om att använda det.

Under 1970-talets andra hälft började dock Silicon Valley vinna ryktbarhet. Högteknologiska företag som Intel, Atari och Apple rönte stora och synliga framgångar. Och detta i en tid när hela världsekonomin gick knackigt. De två oljekriserna 1973 och 1979 skapade djup oro. Tillväxten och investeringsviljan var låg. Inflationen stabilt tvåsiffrig. Det som hände i Silicon Valley stack ut. I de politiska och finansiella finrummen i Washington och New York började allt fler att rikta blicken västerut. Var Silicon Valley nyckeln till ett framtida informations- och kunskapssamhälle?

Även i Sverige var regionens dragningskraft stark. Delegationer sändes ut för att se och lära. En av de saker som lyftes fram var de nära banden mellan akademi och näringsliv. ”Samverkan”, för att tala 2020-talssvenska. Stanford Research Park inspirerade till efterföljd, exempelvis i Lund där forskningsbyn Ideon inrättades 1983. De första företagen flyttade dit några veckor innan Silicon Valley Bank grundades.

I tech-branschens egen självförståelse och historieskrivning står riskvilligt kapital, startups och entreprenörer i centrum. Men som historikern Margaret O’Mara visar i ”The Code: Silicon Valley and the Remaking of America” (2019) så har statliga satsningar med militära förtecken varit helt avgörande. Hade det inte varit för kalla krigets kapprustning och NASA:s rymdprogram så hade det knappast funnits något Silicon Valley.

Samtidigt understryker O’Mara att det sätt som de statliga medlen spenderades på var minst lika viktigt som dess storlek. De många försvars- och rymdkontrakten gick till mängder av privata företag, vilka i sin tur lade ut delar av produktionen till underleverantörer. Kring stora spelare som flyg- och missiltillverkaren Lockheed växte ett ekosystem av högteknologiska företag fram, ofta med nära band till Stanford.