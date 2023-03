Karlsson slog backrekord – passerade Hedman

När Tampa Bays Victor Hedman i fjol gjorde 85 poäng markerade det nytt rekord för svenska backar under en och samma NHL-säsong. Det rekordet är nu utraderat efter det att San Joses Erik Karlsson satte två mål mot Edmonton i nattens match, som slutade med vinst för Edmonton med 5–4 efter förlängning.

Svenskarna i Los Angeles var också på målhumör i hemmamötet med Calgary som Kalifornienlaget vann med 8–2.

Carl Grundström inledde det svenska målskyttet 8.15 in i första perioden. Det andra svenskmålet kom fyra minuter senare från Viktor Arvidsson assisterad av Adrian Kempe. I andra perioden gjorde Kempe själv först mål med ett handledsskott efter drygt åtta minuter och 12.44 in i perioden gjorde han ytterligare ett. Grundström som inledde Los Angeles målskytte blev också den som avslutade det 15.51 in i tredje perioden.

Av de totalt fem matcher som spelades natten till tisdagen var det bara i Colorados 5– 0 vinst mot Chicago som samtliga svenskar blev mållösa.

Gustav Forsling gjorde ett mål för sitt Florida som slog Detroit med 5–2 och Rickard Rakell gjorde Pittsburghs enda mål i 1–2-förlusten mot Ottawa.