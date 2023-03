Melatonin tycks minska självskadebeteende

Bland de självskadebeteenden som förekom handlade 57 procent om någon form av förgiftning och 34 procent om skärskador. Uppgifterna från studien kommer från åren 2006 till 2013.

Studien har publicerats i tidskriften The Journal of Child Psychology and Psychiatry. Två av forskarna bakom studien är anställda på läkemedelsföretaget Johnson & Johnson.