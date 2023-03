Städer täcker cirka 3 procent av jordens yta, men står för mer än 70 procent av växthusgasutsläppen. Städer är platser där människor söker förverkliga sina drömmar och där kultur, kreativitet och innovation kan frodas. Men städer är också platser där klyftor manifesteras i form av sociala spänningar. Vi är övertygade om att den fysiska planeringen av städer, och kvaliteterna som tillförs i dem, spelar en central roll för att skapa mer hållbara och jämlika samhällen. Men det kräver breda samtal mellan boende och olika samhällsaktörer.

Tillsammans representerar vi verksamheter som bygger nya bibliotek, planerar morgondagens livsmiljöer, skapar nya mötesplatser, nya temalekplatser, möjliggör för nya arbetsplatser, bostäder, och gör staden grönare. Men i takt med att staden växer och behöver göra det på en begränsad yta, ställs också tuffare krav på att Malmö förmår att göra väl avvägda bedömningar mellan olika intressen och deras anspråk på att ta plats i staden. Den framtida utvecklingen av Malmö ska involvera alla Malmöbor, inte bara några.

Genom satsningen Malmö in the making deltar Malmö stad som officiell partner i Köpenhamns arkitekturår ”World Capital of Architecture 2023”. Vi vill utforska hur arkitekturen påverkar Malmöbornas vardag och involvera fler i Malmös framtida utveckling.

Ett exempel är projektet Unga stadsguider, där barn i mellanstadiet får lära sig mer om sin stad, den offentliga konsten och historien, för att sedan kunna guida sina föräldrar, släktingar och vänner. Nu kan också alla som vill anmäla sitt intresse för att skapa innehåll i ett publikt program senare i höst om arkitektur, livsmiljöer och kultur runt om i staden.