Malmöprofilen uppmanade till fult spel – får tillrättavisning

Det var vid underläge 1–5 i det femte kvartsfinalmötet som Blomqvist, som tidigare spelat för Malmö Redhawks, under en timeout hördes ge AIK-spelarna order om att spela fult under resten av matchen. AIK drog på sig 41 utvisningsminuter under resten av matchen och Anton Blomqvist anmäldes senare till disciplinnämnden för sitt utspel i båset.

I en intervju med C More efter matchen ursäktade Blomqvist sitt ordval. Disciplinnämnden fäller nu AIK-tränaren, men det blir varken avstängning eller böter utan endast en tillrättavisning.