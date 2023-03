Undvik dyra missar när du deklarerar

Torsdag 30 mars är sista datumet att lämna in sin deklaration om man vill se sin återbäring trilla in på kontot under påskveckan.

Det gäller dock endast för dem som inte gör avdrag eller ändringar i sina deklarationer, annars är 2 maj det datum man bör hålla i huvudet.

Avdrag på skatten kan ge en välbehövlig slant tillbaka till många hushåll. Men det gäller att undvika misstag om man vill slippa dryga straffavgifter.