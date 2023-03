När riksdagen den 31 maj 2022 beslutade om den nya pensionsreformen så hamnade de som är födda 1957 i kläm, trots att pensionsuppgörelsen och den höjda pensionsåldern skulle gälla dem som är födda 1958 eller senare.

Födda 1957 går miste om det förhöjda grundavdraget under 2023, vilket innebär kraftigt höjd skatt på pensionerna, en ren pensionsstöld av våra intjänade pensioner. En fattigpensionär får betala cirka 1 000 kronor mer i skatt per månad och medelvärdet på 110 000 berörda personer ligger på cirka 2 400 kronor högre skatt per månad bara för att man är född 1957. Trots löften om högre disponibel inkomst för pensionärer från alla riksdagspartier i valrörelsen 2022.