Därför stormar det kring Roger Waters

Men i polska Krakow blir det inga stopp. Där har den brittiske rockstjärnan förklarats "persona non grata" och spelningarna som skulle ha ägt rum i staden är inställda.

Lördagens spelning på Tele 2 Arena i Stockholm är en del av turnén "This is not a drill", där Roger Waters både spelar Pink Floyd-låtar och sina egna alster.

I februari i år bjöds Waters in av Ryssland för att tala inför FN:s säkerhetsråd, där han visserligen beskrev Rysslands invasion som "olaglig" och manade till fred, men också upprepade sin ståndpunkt om provokationer från väst.

Förra året återförenades Gilmour med trummisen Nick Mason och spelade in en låt till stöd för Ukraina under namnet Pink Floyd. Låten var "omänsklig" och tilltaget "mycket, mycket sorgligt", förklarade Roger Waters för Berliner Zeitung .

I februari meddelade tyska Frankfurt att man ställer in Roger Waters planerade konsert i maj med motiveringen att artisten är "en av världens mest spridda antisemiter". Artisten har hotat med rättsliga åtgärder mot stadens styre.

Men osämjan mellan Waters och Gilmour handlar om mer än bara världspolitik. Den började gro redan på 1970-talet när Roger Waters tog allt större kontroll över Pink Floyd för varje skivinspelning. Fram till 1985 då de andra medlemmarna fick nog och störtade Waters i en kupp.

Den gamla konflikten kastar skugga över 50-årsfirandet av Pink Floyds magnum opus "The dark side of the moon". Parallellt med en påkostad jubileumsbox är Roger Waters i färd med att ge ut en egen inofficiell nyinspelning där han tänker "omvärdera hela skivans politiska och känslomässiga budskap". Förra året gjorde han något liknande i en omarbetad version av låten "Comfortably numb" från 1979 där han raderade David Gilmours berömda gitarrsolo och bytte ut det mot ett sångparti.

Även om Roger Waters skrev alla texter på "The dark side of the moon" har han tidigare beskrivit det epokgörande konceptalbumet som resultatet av ett lagarbete mellan bandmedlemmarna. Nu för tiden lutar han mer åt att han ensam bar ansvaret för skivans storhet.

– Låt oss lägga ner den här "vi"-skiten, sade han nyligen till The Telegraph.