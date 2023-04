Matjättarna tar över - så dålig är konkurrensen

Fakta

Ica och Coop har enbart butiker i de egna namnen.

Under Axfoods paraply finns däremot en rad mataktörer:

– Hemköp

– Willys

– Tempo

– Urban Deli

– Middagsfrid (matkassar)

– Eurocash (lågpriskedja inom gränshandeln)

– Handlar'n (Axfood äger konceptet men butikerna drivs av enskilda handlare)

– Matöppet (Axfood äger konceptet men butikerna drivs av enskilda handlare)

– Mathem (Axfood äger 16,5 procent)

– City Gross (Axfood äger 9,9 procent).

Utöver det köper Matrebellerna, som är en grupp fristående handlare, in sin mat via Axfood i samarbete med Hemköp. Även Direkten-butikerna och Matvärlden köper in sitt sortiment via Axfoods grossist Dagab.

Källa: Axfood, TT