I samhällen som vilar på konfucianismen är argumentet att individuella intressen måste underordnas kollektivets, auktoriteter måste åtlydas och får inte ifrågasättas, och i samhället är ordning viktigare än frihet. Det är en världsåskådning som Kinas allt mer välbärgade medelklass håller med om. Vanliga kineser är ännu inte mogna för ett demokratiskt styre, säger man i Peking och Shanghai, än behövs en fast auktoritär hand för att hålla dem på plats.

De kinesiska makthavarna verkar besatta av Taiwan eftersom regimens existens ifrågasätter själva grunden för den auktoritära kinesiska modellen. Demokratin i Taiwan kan också ge det kinesiska folket ”felaktiga” idéer. Därför vill Kina krossa den som man gjort i Hongkong.

Därför är Taiwan viktigt.

Biden har upprepade gånger lovat att försvara demokratin mot enväldet. Menar han allvar måste han se till att Taiwan förblir fritt.

Översättning Karen Söderberg

Project Syndicate

SKRIBENTEN

Ian Buruma, författare vars senaste bok heter The Churchill Complex: The Curse of Being Special, From Winston and FDR to Trump and Brexit. (Penguin 2020)

