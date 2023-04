Kanske köpte du bostad på pandemitoppen, belånade dig enligt dåvarande handbok precis innan räntan började skutta uppåt och letar just nu efter någon som kan hyra halva din lägenhet för ungefär en fjärdedel av det månadsbelopp du själv kommer att betala. (En unikt tillfredsställande aspekt av desperationen är ju att andrahandshyrorna i storstäderna faktiskt tycks ha pressats ner med en tusenlapp på ett år.) Du kanske tyckte dig ha spelat till dig en hyfsad hand på bostadsmarknaden bara för att nu inse att du sitter med svartepetter. Klart du gör. För du är som så många andra.

Och så har det varit hela tiden.

En central del i Petter Larssons nya bok ”Riggat: hur tron på meritokratin minskar chansen till en klassresa” går ut på att med en tung massa statistik mala ner bilden av the self made man. Få av de svenskar som tror sig ha gjort en klassresa har faktiskt tagit sig särskilt långt från där de började, skriver han. Vi tror att vi klättrat på samhällsstegen, men i själva verket befinner vi oss ofta på exakt samma ställe som förut. Vi kanske har utbildat oss mer och lärt oss fler vinetiketter än våra föräldrar, samt flyttat in från byggkranen till kontoret, men det har de flesta andra från vår uppväxt också gjort. Det är samhället som helhet som rört sig, inte vi. Det är ett kul perspektiv, inte minst eftersom den vanligaste outsider-positionen i kulturdebatten är klassresenären som genomskådar alla glidare i sin omgivning. Glidare som i själva verket halkat in på exakt samma ost- och tomatmacka som man själv.