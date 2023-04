Lindberg om dramat: Hittades på badrumsgolvet

Pernilla Lindberg har haft LPGA-touren som sitt hem sedan 2010, oftast utan att skapa de största rubrikerna. Under åren har hon spelat ihop lite mer än tre miljoner dollar, men den enda segern är fortfarande den sensationella triumfen i ANA Inspiration 2018.

Det var under LPGA-tourtävlingen i Kalifornien för ett par veckor sedan som Pernilla Lindberg blev matförgiftad och tuppade av på fredagsmorgonen.

ANA Inspiration gick i graven när tävlingen i fjol bytte namn till Chevron Championship. Den nya sponsorn, som har höjt den totala prissumman från 3 till 5,1 miljoner dollar, ville från och med i år också flytta majorn från klassiska Mission Hills-banan i Kalifornien till energibolagets hemstad Houston.

Så fick det bli, "money talks". Och det är därför Lindberg nu står i skuggan under några tallar i Texas och pratar om sina blandade känslor kring flytten av hennes favoritmajor.

– Vi vet att det var svårt att locka en ny sponsor till Mission Hills och vill vi växa och få tävlingen större, med mer prispengar, så var det tyvärr ett nödvändigt ont. Men självklart är det tråkigt och jag tycker nog att det är extra tråkigt. Redan innan jag vann där sade jag att det var min favoritbana på touren.

TT: Fällde du en tår när du fick veta?

– Jag gjorde inte det, men känslorna var absolut så.

– Vi hade varit där 51 år i rad. Nu är det bara att hoppas att man kan bygga upp något som blir legendariskt här i stället, så att man inte börjar hoppa runt för mycket.

"Här" är närmare bestämt The Club at Carlton Woods i The Woodlands, några mil norr om Houston. En bana som är designad av Jack Nicklaus, med många vattenhinder, och där i stort sett varenda hål omgärdas av fashionabla monsterkåkar.