80-talsfilmen "Girls just want to have fun" ska bli film igen. Nyversionen produceras av Elizabeth Banks, skriver The Hollywood Reporter.

Den romantiska komedin från 1985 med Sarah Jessica parker och Helen Hunt i huvudrollerna handlar om två tjejer på en strikt katolsk högskola som drömmer om en framtid inom dansen.

Inga skådespelare är ännu klara för nyversionen, som enligt THR ska behålla originalets "dansscener, hjärta, humor och hyllande av kvinnlig vänskap".