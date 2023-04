Enorm, flytande sop-ö har skapat nytt ekosystem

"Sopön" mäter över 1,6 miljoner kvadratkilometer – drygt tre gånger Sveriges yta – och driver runt i havet mellan Kalifornien och Hawaii. Det handlar inte om en kompakt ö, utan världens största sopansamling som är löst sammanhållen av en enorm virvelström som drar in skräp mot mitten.

Och just där, långt ute till havs, har en mängd arter vars habitat normalt är nära kuster lyckats överleva och reproducera sig, visar en studie som har publicerats i Nature Ecology and Evolution.

Forskarna hämtade in 105 föremål under november 2018 till i januari 2019, från de östra delarna av det stora sopområdet, på engelska kallat "The great pacific garbage patch".