Skolverket: Stöd till elever halkar efter

I dag omfattas 5,9 procent av grundskoleeleverna, motsvarande knappt 65 200 elever, av ett åtgärdsprogram, enligt Skolverkets senaste statistik om särskilt stöd i grundskolan under det nuvarande läsåret. Olika stödinsatser kan vara enskild undervisning, särskild undervisningsgrupp och anpassad studiegång.

I niondeklass är andelen elever högst, där 9,3 procent av eleverna har ett åtgärdsprogram.

– Vi ser även att det är betydligt fler elever som har ett åtgärdsprogram under de sista åren i grundskolan jämfört med de lägre årskurserna. Det talar för att man inte alltid upptäcker behov i tid och sätter in stöd under de första årskurserna, utan det kanske dröjer till att man ska sätta betyg, säger Ulrica Dahlén.