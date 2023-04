Baxter planerar möte med fansen: ”Låt oss förstå varandra”

Stuart Baxter bröt ofta in för att instruera spelarna under måndagens träning. ”Om jag går in och coachar är det för att antingen bekräfta något som var bra eller rätta till och ge spelarna ett annat beteende. Jag gör spelarna medvetna om vad de gjort, sen vill jag att det ska sitta omedvetet. Det ska ske impulsivt.”

Bild: Rasmus Walldén