UBS vinst sämre än väntat

UBS akuta övertagande av krisande Credit Suisse beräknas bli helt klart under andra kvartalet. Det meddelar UBS-ledningen i samband med att den schweiziska banken rapporterar en vinst efter skatt på 1,0 miljarder dollar, motsvarande över 8 miljarder kronor, för första kvartalet.

Enligt bankledningen hade UBS ett starkt kundinflöde under kvartalet.

Under måndagen meddelade Credit Suisse att kunderna hade plockat ut omkring 70 miljarder dollar från banken bara under det första kvartalet i år – en bankrusning som så småningom ledde till att banken under galgen tvingades bli räddad av konkurrenten UBS.