Freddie Mercurys ägodelar auktioneras ut

En kopia av den brittiske monarkens krona, ett handskrivet utkast till "We are the champions", konst av Picasso och Matisse men också vanliga vardagsföremål från Freddie Mercurys kvarlåtenskap ska säljas på auktion i London. Mary Austin, en av Freddie Mercurys närmaste vänner, ärvde de cirka 1 500 föremålen från den karismatiske sångaren i Queen när han dog 1991.