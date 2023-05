”I Pers hand blev en penna ett trollspö”

Per föddes i Hofors Jämtland 1931 men kom att växa upp i Åby i Bergs socken i Småland. Uppväxten präglade hela hans liv. I samtal återkom Per ständigt till hur trygg barndomen hade varit trots att denna utspelat sig parallellt med kriget i Europa. Tant Julan var Pers favorit under uppväxten.