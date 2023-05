Ed Sheeran frias från anklagelser om plagiat

Den brittiske popstjärnan Ed Sheeran frias från anklagelserna om att hans låt "Thinking out loud" skulle vara en stöld från Marvin Gayes soulklassiker "Let's get it on", sedan juryn konstaterat att Sheerans låt inte är en kopia av Gayes.

I ett civilt rättsmål anklagades Sheeran av de efterlevande till Ed Townsend som tillsammans med Marvin Gaye skrev hitlåten "Let's get it on" 1973.