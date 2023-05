Doja Cat sågar sin egen musik: Ni gick på det

"'Planet her' och 'Hot pink' var bara kassakor och ni gick på det allihopa. Nu kan jag försvinna och leva livet med mina nära och kära på någon ö medan ni bölar efter mer medioker pop", skriver hon på Twitter .

"Jag kände mig så trött på att göra skit som jag inte tror på och att inte få berätta min egen historia i musiken. Jag insåg att jag inte har gjort något personligt utan att jag bara vevade ut lättsmält pop för barn på Twitter att gräla om, fortsätter hon.

Doja Cat släppte debutalbumet "Amala" 2018 men slog igenom på allvar med "Hot pink" året därpå. "Planet her" kom 2021 och rymmer bland annat hitlåtarna "Woman" och "Kiss me more".

Det här är inte första gången som Doja Car gör dramatiska utspel på Twitter. Ifjol meddelade hon att hon helt skulle sluta med musiken bara för att ta tillbaka uttalandet några dagar senare. Hon väntas snart släppa ett nytt album.