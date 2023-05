Det var en sådan där semester där mycket gick fel. Jag var 15 år och bara mina föräldrars existens i sig var pinsam. Det var tidig vår och familjen skulle resa till New York. Vi skulle se magnoliaträden blomma i Central Park, äta pizza på Joe’s och strosa längs gatan där Carrie i Sex and the City bodde. Vi skulle shoppa på Abercrombie & Fitch, äta cupcakes och besöka Ralph Lauren’s flaggskeppsbutik på Madison Avenue.