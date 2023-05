Wannadies-sångaren till "Så mycket bättre"

Nu är artistuppbådet i årets "Så mycket bättre" komplett. Den sista artisten att avslöjas är Pär Wiksten, frontfigur i The Wannadies.

Bandet slog igenom i slutet av 1980-talet och hade hitlåtar som "My hometown" och "You and me song". The Wannadies splittrades 2002, men gjorde comeback 2020 med singeln "Can't kill the music". Wiksten är också låtskrivare och har skrivit och producerat låtar åt bland andra Dregen och Amanda Jenssen.