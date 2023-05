Beyoncé tvingades korta andra Sverigekvällen

På torsdagskvällen genomförde Beyoncé sin andra konsert på Friends Arena – men den här gången var den kortare än föregående kväll, skriver Expressen.

Låtarna "Thique", "All up in your mind" och "Drunk in love" saknades. Orsaken var enligt Expressen att världsstjärnan började en timme försenad den här gången, och eftersom arenan har en strikt 23.30-gräns för evenemang tvingades man stryka i låtlistan. Flera låtar ska också ha kortats ner.