Han avbildar The Weeknd i marmor

De senaste tio åren har Alexander Wessely jobbat med världsstjärnor som The Weeknd, Rihanna, Drake och Avicii. Han har skapat deras visuella uttryck, och i fjol vann han en Grammis för musikvideon till Swedish House Mafias "It gets better".

Nu visar han sin konstnärliga bredd i utställningen "Kortex" på Fotografiska – en konstutställning som bland annat innehåller ett ljudverk i samarbete med den amerikanska rapparen 070 Shake och videoverk med musik av den svenske kompositören Jacob Mühlrad.